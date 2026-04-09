Il centrocampista, attualmente in forza a un club italiano con contratto fino al 2027, sta valutando una possibile operazione di mercato. Il suo nome è stato collegato a un trasferimento in Turchia, mentre il suo agente ha confermato che il giocatore sta considerando l’offerta del Galatasaray. Chivu, allenatore del club turco, ha espresso interesse, e il calciatore sta riflettendo sulla proposta senza ancora aver preso una decisione definitiva.

Calhanoglu, parliamone. L’Inter osserva e valuta: siamo sicuri che sia il caso di privarsi di un regista capace di risolvere le partite con tiri improvvisi da 30 metri? E così un finale quasi scritto della storia, con tanto di trasferimento in Turchia nell’anno del primo Mondiale dopo 24 anni conquistato con un allenatore italiano, apre nuovi scenari possibili. La separazione dall’Inter è una mail che può rimanere nelle bozze, a fronte di un clamoroso rilancio che passi magari per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. La società già dall’estate scorsa conosce la tentazione del giocatore, che è nato e cresciuto in Germania ma gradirebbe omaggiare le origini della famiglia vestendo i colori del Galatasaray. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calhanoglu, il Galatasaray può attendere: Chivu lo vuole, lui ci pensa e il contratto...

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