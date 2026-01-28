La stagione 2026 del ciclismo su pista inizia con i Campionati Europei a Konya, in Turchia. La competizione si svolgerà dall’1 al 5 febbraio nel velodromo locale. È il primo evento di un anno che si concluderà con i Mondiali, in modo inaspettato, a fine stagione.

La stagione 2026 del ciclismo su pista verrà inaugurata con i Campionati Europei. Dall’1 al 5 febbraio, nel velodromo turco di Konya, si terrà infatti la prima competizione di un anno che si concluderà insolitamente con i Mondiali. Nella giornata di ieri, inoltre, la nazionale italiana ha ufficializzato i venti atleti che prenderanno parte alla kermesse continentale. Tra i tanti azzurri al via ci saranno anche i più esperti Simone Consonni, Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, assenti l’anno scorso a Santiago del Cile in occasione dei Mondiali. Non ci sarà invece Filippo Ganna, che si concentrerà sulla preparazione per la stagione su strada. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Europei ciclismo su pista 2026: orari, programma, tv, streaming

Approfondimenti su Europei Ciclismo

Il calendario degli Europei di ciclismo 2026 offre un programma dettagliato con orari, modalità di visione in TV e streaming.

Il calendario dei Mondiali di ciclismo 2026, che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre, comprende le principali gare su strada.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Europei Ciclismo

Argomenti discussi: Europei su pista, torna in azzurro Letizia Paternoster; Ciclismo su pista, Europei 2026: i convocati dell’Italia. Tornano Balsamo, Paternoster e Simone Consonni; Europei su pista: l’Italia ufficializza i 20 convocati per Konya 2026; Il Settebello agli Europei 2026: tutto quello che c'è da sapere.

Europei di ciclismo su pista 2026, i convocati dell'ItaliaSi rivedono Consonni, Paternoster e Balsamo, mentre non ci sarà Ganna, preconvocato nei giorni scorsi per l'evento di Konya: la priorità del piemontese ora è la strada ... msn.com

Ciclismo su pista, Europei 2026: i convocati dell’Italia. Tornano Balsamo, Paternoster e Simone ConsonniAppuntamento fissato da domenica 1 a giovedì 5 febbraio per i Campionati Europei 2026 di ciclismo su pista, che si terranno nel velodromo turco di Konya. oasport.it

Secondo la ministra, un allineamento del calendario italiano a quello di altri Paesi europei favorirebbe la destagionalizzazione del turismo, ampliando i flussi oltre i mesi estivi. E voi che ne pensate - facebook.com facebook

Guida Calendario e Risultati Ciclocross 2025/2026 (Coppa del Mondo, Superprestige, X2O Trofee, Exact Cross, Europei, Mondiali, Campionati Nazionali) x.com