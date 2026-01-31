La sinistra polemizza sull’Ice alle Olimpiadi ma chiede agli Usa di difendere l’Ue Cosa ha detto Giorgia Meloni

Meloni critica la sinistra che polemizza sull’Ice alle Olimpiadi, ma poi chiede agli Stati Uniti di difendere l’Europa. Durante un evento a Roma, la premier si è scagliata contro chi si lamenta per la presenza di forze di sicurezza statunitensi durante le Olimpiadi, sottolineando che questi eventi sono normali in occasioni internazionali. Meloni ha aggiunto che è paradossale che chi si oppone agli Usa sul piano diplomatico chieda poi il loro aiuto per la difesa.

Roma, 31 gennaio 2026 - "Non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si stracciano le vesti per una presenza di esponenti delle forze di sicurezza statunitensi durante le Olimpiadi, come accade sempre in questi eventi con i diversi paesi alleati, poi chiedano agli Stati Uniti di continuare a occuparsi della nostra difesa? ". Così la presidente del consiglio Giorgia Meloni in una intervista al Foglio in occasione dei trent'anni del quotidiano. "Credo - aggiunge la premier - che questa confusione sia uno dei nostri principali problemi.

