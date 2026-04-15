Caldo africano a metà aprile | picchi di 30°C per il 25 Aprile

Tra il 23 e il 27 aprile, l’Italia sarà interessata da un'ondata di calore che anticipa la stagione estiva, con temperature che raggiungeranno i 30°C in diverse regioni del centro, sud e isole. Questa situazione climatica si presenta proprio in coincidenza con la Festa della Liberazione, portando condizioni di caldo atipiche per il periodo. Le previsioni indicano un aumento repentino delle temperature, influenzando le zone interessate.

Un’ondata di calore anticipato colpirà l’Italia tra il 23 e il 27 aprile, portando temperature fino a 30°C su centro, sud e isole maggiori proprio in coincidenza con la Festa della Liberazione. I modelli meteorologici globali GFS ed ECMWF indicano una brusca variazione rispetto alla primavera instabile vissuta finora, con un’espansione dell’alta pressione sub-tropicale proveniente dal Nord Africa verso il Mediterraneo. L’arrivo del sistema africano e lo scenario termico. Dopo una stagione primaverile caratterizzata da frequenti piogge, freddo e scarse giornate di sole, i dati previsionali delineano una svolta climatica per la terza decade di aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caldo africano a metà aprile: picchi di 30°C per il 25 Aprile LIVE: Hunting The Market Open! (NASDAQ, Oil, Gold & Bitcoin) #8 Meteo, arriva l’anticiclone africano: picchi di 28°C e sole fino a venerdìL’Italia entra in una fase di stabilità atmosferica che escluderà le precipitazioni fino a venerdì 10 Aprile. Domani la Lazio: 27mila presenti. Domenica 19 aprile la notturna allo Stadium. Il 25 aprile contro GaspLa festa continua al Dall’Ara, si sfiorerà il tutto esaurito, domani pomeriggio (ore 15) con la Lazio: almeno per quel che riguarda i settori...