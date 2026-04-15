Nel calciomercato si parla di un possibile scambio tra il Milan e il Barcellona coinvolgendo Rafael Leao e Ferran Torres. Secondo fonti spagnole, il giocatore portoghese starebbe considerando l’addio ai rossoneri, mentre il club catalano sarebbe interessato al suo arrivo. La trattativa sarebbe ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali da entrambe le parti.

Il futuro di Rafael Leao resta al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano 'El Nacional', l’attaccante portoghese avrebbe chiesto al suo agente Jorge Mendes di sondare il terreno per una nuova destinazione, ritenendo conclusa la propria esperienza al Milan. Nonostante una stagione condizionata da alcuni problemi fisici e dal nuovo ruolo disegnato da Allegri, i numeri del portoghese classe 1999 restano significativi: 10 gol e 2 assist in 26 presenze. Il suo procuratore si sarebbe già mosso contattando club di primo piano come Chelsea, Manchester United, Liverpool, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, oltre a Real Madrid e Barcellona, già interessate in passato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, possibile scambio Leao-Ferran Torres con il Barcellona: le ultime dalla Spagna

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