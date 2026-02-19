Dusan Vlahovic potrebbe trasferirsi al Barcellona, smentendo le voci sul Milan. Il motivo della possibile partenza è la volontà del giocatore di giocare in un club di livello superiore e di affrontare nuove sfide in Liga. Il suo agente ha incontrato i dirigenti blaugrana negli ultimi giorni per discutere di un possibile trasferimento, che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane. La trattativa si sta riscaldando, mentre il Milan osserva da lontano senza ancora muoversi ufficialmente.

Il calciomercato invernale è ormai ben archiviato, e già i vari club d'Europa pensano alla prossima sessione estiva. Un nome che potrebbe rivelarsi il protagonista principale è sicuramente quello di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus seguito moltissimo anche dal Milan di Massimiliano Allegri. Il serbo, come sappiamo, è in scadenza con i bianconeri e, di conseguenza, non vuole chiudere nessuna porta, almeno per ora. Secondo quanto riferito da Diario Sport, il serbo della Juventus vuole il Barcellona e, di conseguenza, sta aspettando una mossa del club rossoblù per prendere il posto di Robert Lewandowski. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Vlahovic verso al Spagna: le ultime sul Barcellona

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Il Barcellona fa sul serio per Vlahovic”Secondo fonti dalla Spagna, il Barcellona avrebbe manifestato un concreto interesse per Dusan Vlahovic.

Vlahovic verso il Milan: il club segue il serbo, le ultime sul futuroDa Torino, arrivano notizie sul futuro di Vlahovic.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.