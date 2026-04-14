Stasera alle 21 si gioca la partita di ritorno tra Atletico e Barcellona ai quarti di finale, dopo che i colchoneros hanno vinto il primo match 2-0 al Camp Nou. La formazione di Simeone si affida a Griezmann e Alvarez, mentre l’allenatore del Barcellona riparte da Ferran Torres. La sfida si svolge all’Metropolitano, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per qualificarsi alle semifinali.

(4-2-3-1): Joan Garcia; Araujo, Koundé, Eric Garcia, Cancelo; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Ferran Torres. Allenatore: Flick. (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone. Il direttore di gara sarà il francese Clément Turpin, assistito da Nicolas Danos, Benjamin Pages e dal quarto uomo Mathieu Vernice. Al Var ci sarà Jérôme Brisard, Avar Willy Delajod. Il ritorno dei quarti di Champions League, in scena al Wanda Metropolitano a partire dalle 21, sarà visibile in diretta su Sky Sport e Sky Sport Calcio (canali di riferimento 202 e 253) e in streaming su Sky Go e Now.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Atletico-Barcellona, le ultime: Griezmann- Alvarez per Simeone, Flick riparte da Ferran Torres

LIVE Alle 21 Barcellona-Atletico Madrid, le ultime: c'è Lewandowski. Alvarez-Griezmann per Simeone (4-4-2): Musso; Molina, Hancko, Pubill, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez.

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