Calciomercato Pulisic priorità al Milan ma stallo sul rinnovo | occhio alle inglesi

Il futuro di Pulisic al Milan resta ancora in bilico. Il club rossonero ha fatto sapere di voler rinnovare il contratto, ma finora le trattative sono ferme. Intanto, il giocatore si concentra sulla ripresa e le pretendenti inglesi si fanno avanti. La situazione resta aperta, con i tifosi che aspettano novità.

Dopo la firma di Mike Maignan, la dirigenza del Milan deve ancora trovare l'accordo con altri giocatori molto importanti per il presente e il futuro del club. Si parla infatti di una trattativa per tanti calciatori rossonero: Tomori, Bartesaghi, Loftus-Cheek sono alcuni esempi. Tra i possibili rinnovi futuri del Milan c'è anche quello di Pulisic (che sta recuperando dalla borsite). Il giornalista Marco Conterio ha postato sul social X le ultime novità proprio sul rinnovo dell'attaccante rossonero. Ecco i dettagli. "Stallo sul rinnovo di Christian Pulisic col Milan. Dopo l'intesa degli scorsi mesi, non è mai arrivata all'americano la proposta formale dei rossoneri".

