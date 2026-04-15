Due giocatori del Milan, attualmente in prestito presso altre squadre, sono in fase di ritorno alla società di appartenenza. Uno dei due, proveniente dall'Atalanta, sta completando le pratiche per il trasferimento, mentre l'altro sta terminando il percorso di prestito. La società sta valutando le modalità di reinserimento in rosa e le eventuali soluzioni definitive per entrambi i calciatori.

Il Milan si prepara a riaccogliere Yunus Musah e Ismael Bennacer, ma il loro ritorno a Milanello dovrebbe essere solo di passaggio. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', né l’Atalanta né la Dinamo Zagabria eserciteranno i rispettivi diritti di riscatto: 25 milioni per l’americano, 15 per l’algerino. Un totale di 40 milioni che difficilmente entrerà nelle casse rossonere. Musah, alla 'Dea', ha trovato poco spazio: 26 presenze complessive, appena cinque da titolare e due gol, uno dei quali decisivo in Coppa Italia contro la Lazio. Mai centrale nel progetto tecnico, tornerà al Milan con la prospettiva di una nuova cessione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Musah e Bennacer verso il rientro alla base: ora serve una soluzione definitiva

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