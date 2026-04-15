Musah e Bennacer non saranno riscattati dalle rispettive società e a giugno torneranno alle proprie squadre di appartenenza. I due centrocampisti, arrivati in prestito, non hanno visto concretizzarsi l’opzione di acquisto prevista. Quindi, dopo aver trascorso la stagione in prestito, si preparano a tornare nei rispettivi club, senza ulteriori sviluppi in vista.

Gli oltre 100 milioni potenziali da ricavare dai prestiti sono destinati a ridursi. Ismael Bennacer e Yunus Musah a giugno non verranno riscattati rispettivamente da Dinamo Zagabria e Atalanta: balla un totale di 40 milioni (15 l’algerino, 25 l’americano). Il Milan tra un paio di mesi se li ritroverà in rosa come vere e proprie zavorre: giocatori fuori dal progetto che dovranno per forza trovare una nuova sistemazione. Considerando però il rendimento non esattamente brillante degli ultimi anni, non sarà una missione semplice. Anche per una questione di ingaggi. Vediamo i due casi. All’Atalanta Musah è sempre stato una terza scelta, prima con Juric e poi con Palladino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Musah e Bennacer, 40 milioni di promesse mancate: rientro alla base, e poi?

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