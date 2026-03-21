Durante l'ultimo mercato estivo, il Milan ha prestato Yunus Musah con diritto di riscatto, mentre l'Atalanta ha mostrato interesse per il centrocampista. La decisione sulla sua destinazione futura rimane in sospeso, con le trattative ancora in corso tra le due squadre. Musah, 20 anni, è al centro di questa operazione di mercato che coinvolge due club di Serie A.

Nell'ultima estate di calciomercato, il Milan ha ceduto vari giocatori con la formula del prestito (oneroso o meno) con diritto di riscatto. Tra questi Álex Jiménez e Tommaso Pobega sono già riscattati ufficialmente da Bournemouth e Bologna. A fine stagione diventerà ufficiale anche la conferma di Álvaro Morata al Como. Sulla buona strada per dividere definitivamente il proprio cammino da quello del Milan anche Lorenzo Colombo, che con tutta probabilità resterà al Genoa. Mentre sono un po' più complesse le situazioni relative a Samuel Chukwueze con il Fulham e Yunus Musah con l'Atalanta. "L'Atalanta è orientata a non esercitare l'opzione di acquisto, per 26 milioni di euro, per acquistare Yunus Musah dal Milan a titolo definitivo", ha infatti scritto Schira su 'X'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, quale futuro per Musah? Tra Milan e Atalanta, ecco la soluzione

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