Il Milan si muove deciso per portare a casa Goretzka. I rossoneri stanno accelerando i contatti con l’entourage del centrocampista tedesco, che si svincolerà dal Bayern Monaco a fine stagione. L’obiettivo è chiudere l’accordo senza spendere nulla, puntando sul suo contratto in scadenza. La trattativa è in fase avanzata e il club rosso nero spera di annunciare il colpo a breve.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come il Milan stia pensando di accelerare sulle altre squadre interessate per mettere sotto contratto Leon Goretzka in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista tedesco, classe 1995, si svincolerà dal Bayern Monaco. Il club e il giocatore hanno già annunciato pubblicamente che il contratto in scadenza il 30 giugno non sarà rinnovato. Pertanto, l'ex di Schalke 04 e Bochum è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il Milan, ha ricordato il 'CorSport', ha già avuto dei contatti con gli agenti di Goretzka durante l'ultimo calciomercato invernale, cercando di studiare un modo per strappare il Nazionale tedesco alla concorrenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan accelera per Goretzka: ecco la strategia dei rossoneri

Approfondimenti su Leon Goretzka

Nel calciomercato del Milan, si è parlato di Goretzka come possibile acquisto.

Quando sembrava tutto deciso per Alphadjo Cissè, il Milan entra in azione con un’offerta sorprendente.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Leon Goretzka

Argomenti discussi: Rinnovi Milan: Bartesaghi in cima alla lista, passi avanti per Tomori; Il mercato è chiuso! Il borsino ufficiale con tutti i movimenti del Milan; Calciomercato Milan, accelerata dei rossoneri per Gila: avviati i contatti con gli agenti, le ultimissime; Gila Milan, i rossoneri programmano l’affondo decisivo! Contatti con gli agenti.

Calciomercato Milan News/ Accelerata e accordo raggiunto con Mateta, sfumato Coppola (30 gennaio 2026)Il calciomercato Milan ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Jean-Philippe Mateta mentre Diego Coppola ha scelto un'altra squadra ... ilsussidiario.net

Calciomercato: il Milan vuole subito Mateta, apertura del Chelsea su DisasiIl Milan vuole subito Jean-Philippe MATETA per battere la concorrenza di Juventus e Nottingham Forest e accelera in serata. ansa.it

#Calciomercato #Milan, il #Bournemouth ufficializza il riscatto di #AlexJimenez: il comunicato - facebook.com facebook

#Calciomercato #Milan, un nuovo difensore per #Allegri: #Gila sempre in pole position #SempreMilan x.com