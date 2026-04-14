Calciomercato Juve ritorno di fiamma per Lobotka | lo slovacco si propone!

Durante il calciomercato estivo, la Juventus ha mostrato interesse per il centrocampista slovacco del Napoli, Stanislav Lobotka. Il giocatore si è proposto alla società bianconera, che sta considerando il suo inserimento nella rosa per la prossima stagione. La trattativa potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane, mentre il club valuta le opzioni disponibili per rafforzare il reparto di centrocampo.