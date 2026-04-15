Novità Napoli scelto il sostituto di Lobotka? Il piano in caso di partenza

Il Napoli ha individuato il giocatore che prenderà il posto di Stanislav Lobotka, il centrocampista che ha contribuito a vincere due campionati italiani e ha avuto un ruolo importante nelle stagioni recenti. La società ha definito un piano di sostituzione nel caso in cui Lobotka dovesse lasciare il club. La decisione arriva in un momento di attenzione sulla rosa e sui possibili movimenti di mercato.

Stanislav Lobotka, dopo due Scudetti e stagioni di titolarità, è ormai un vero e proprio simbolo del Napoli degli ultimi anni. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, il suo futuro potrebbe non essere azzurro a partire dalla prossima stagione: il suo sostituto è già nel radar del club. Lobotka – Napoli, il contratto e il possibile addio. Il vero tema è il monte ingaggi e ringiovanimento della rosa. La società partenopea ha un mandato chiaro per l’estate: tagliare i costi e abbassare l’età media della squadra. Un’operazione necessaria, soprattutto se Conte dovesse lasciare e il club dovesse ripartire da un nuovo progetto tecnico. Nel contratto di Lobotka, valido fino al 2027, è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, esercitabile esclusivamente per club esteri nella prima metà di luglio.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Novità Napoli, scelto il sostituto di Lobotka? Il piano in caso di partenza Notizie correlate Calciomercato Lazio: rebus Romagnoli, già scelto il sostituto in caso di partenza. Chi arriverà in biancoceleste, ultimissimeCalciomercato Lazio: rebus Romagnoli, già scelto il sostituto in caso di partenza. Napoli, Conte prepara la sfida contro il Torino: senza Anguissa e De Bruyne, ecco chi sarà il sostituto di LobotkaSpalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: La scelta del Napoli: tutto su Conte non c’è un piano B per la panchina; La Figc annuncia il nome del successore di Gattuso per le prossime partite dell'Italia: la scelta; NAPOLI, CONTE VARA IL PROGRAMMA ALL'INGLESE, ECCO LA NOVITÀ A CASTEL VOLTURNO; ? Juve-Bernardo, Napoli due colpi da Scudetto e Bastoni: news di oggi ?. NOVITÀ IN STORE Napoli, Corso Umberto I 270 (500m dalla stazione centrale di piazza garibaldi) - facebook.com facebook