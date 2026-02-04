Calciomercato Juve suggestione Osimhen | il piano per l’estate 2026 Spalletti pronto a riabbracciarlo?

La Juventus pensa già al futuro e ha in mente di puntare a Osimhen nel 2026. La società sta studiando il piano, anche se ci sono ancora alcuni dettagli da risolvere come l’ingaggio. Nel frattempo, Spalletti spera di riabbracciare Vlahovic per dare una spinta alle ambizioni attuali. La prossima estate si preannuncia calda, con molte mosse in vista.

La trattativa tra Napoli e Juventus su Victor Osimhen si fa più concreta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

