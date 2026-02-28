Calciomercato Inter LIVE | Tanta concorrenza per Goretzka Novità sul futuro di Calhanoglu e Stankovic

Nel calciomercato dell'Inter sono emerse nuove voci riguardo a Goretzka, che attira l'interesse di diversi club, mentre si fanno avanti aggiornamenti sul futuro di Calhanoglu e Stankovic. La redazione di Inter News 24 fornisce un quadro aggiornato sulle trattative in corso, con indiscrezioni, incontri e affari conclusi in tempo reale. La situazione rimane in evoluzione e ogni giorno porta nuovi spunti sul mercato nerazzurro.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI' 27 FEBBRAIO Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L'Atletico Madrid è rimasto impressionato.