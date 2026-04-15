Calciomercato Inter dopo Massolin occhi ancora in Serie B | piace Doumbia del Venezia!

Dopo aver puntato su Massolin, l'Inter torna a cercare nuovi giocatori in Serie B. Secondo fonti di mercato, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino Doumbia, centrocampista del Venezia. La società sta valutando questa opzione per rafforzare la linea mediana della squadra. La trattativa sarebbe in fase preliminare, e non ci sono ancora dettagli definitivi sul trasferimento.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, dopo Massolin i nerazzurri tornano a guardare in Serie B per rafforzare il centrocampo. Idea Issa Doumbia del Venezia. Dopo l’acquisto di Yanis Massolin a gennaio, prelevato dal Modena e lasciato in prestito in Emilia fino alla fine della stagione, l’Inter potrebbe tornare a fare mercato in Serie B anche questa estate. Nel mirino dei nerazzurri sembra infatti essere entrato anche Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 del Venezia, tra i protagonisti della squadra allenata da Giovanni Stroppa nella serie cadetta, in lotta per la promozione in Serie A. Chi è Issa Doumbia. Nato a Treviglio da genitori ivoriani, Doumbia è un classe 2003 passato anche dalla Nazionale U21 dell’Italia, ma è proprio in questa stagione in cui sembra definitvamente esploso il suo talento.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, dopo Massolin occhi ancora in Serie B: piace Doumbia del Venezia! Notizie correlate Calciomercato Inter, nerazzurri su Issa Doumbia: Ausilio sfida le rivali per il gioiello del Venezia. La situazionedi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, Piero Ausilio sta seguendo con grande interesse Issa Doumbia del Venezia: sfida alle rivali in Serie A Il... Calciomercato Inter, occhi in Argentina per un nuovo Lautaro: per la difesa piace quel giocatore del River Plate!di Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, occhi in Argentina per un nuovo Lautaro! Per la difesa piace quel difensore classe 2003 del River... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Aleks a centrocampo, Filip in porta: l'Inter vuole riprendersi i fratelli Stankovic. I retroscena; L’Inter pensa al prestito di Massolin, diverse squadre interessate | CM; Calciomercato Inter da Asllani ai fratelli Carboni da Pavard a Massolin | il punto sui prestiti; VIDEO – Perché NESSUNO sta più parlando di QUESTO Talento dell’Inter?. L’Inter pensa al prestito di Massolin, diverse squadre interessate | CMYanis Massolin potrebbe essere ceduto in prestito dall'Inter per una stagione in vista del prossimo campionato ... calciomercato.it Inter, dopo Massolin piace un altro calciatore del Modena: Daniel Tonoli, affare col Genoa e sfida all'AtalantaL'Inter bussa ancora alla porta del Modena. Dopo aver prenotato il centrocampista francese Yanis Massolin per 3,5 milioni di euro, i nerazzurri seguono con interesse un altro calciatore del Modena: ... calciomercato.com Calciomercato Inter Occhi su un nome nuovo facebook "Calciomercato #Inter a sorpresa spunta il nome di #Diaby dell’Al Ittihad per la fascia destra. Le trattative sono" - Results on X | Live Posts & Updates x.com