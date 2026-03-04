Calcio serie C per il Perugia confermato il ritiro di Cascia ma da venerdì

Il Perugia ha deciso di mantenere il ritiro a Cascia, che inizierà da venerdì. La squadra si è allenata a Livorno, dove ha ottenuto una vittoria. La società ha confermato l’intenzione di proseguire con questa scelta senza modifiche, mantenendo alta la concentrazione in vista delle prossime partite. La decisione sul ritiro resta invariata, anche dopo il risultato ottenuto in trasferta.

Si riprenderà domani pomeriggio con una seduta all'antistadio, mentre dal giorno successivo ci sarà il trasferimento nella città di Santa Rita. La società vuole tenere alta la guardia in vista del Pontedera Il Perugia trova a Livorno il cosiddetto “colpo gobbo” ma la società non intende assolutamente abbassare la tensione. Secondo quanto è stato possibile apprendere è confermato il ritiro di Cascia, ma a partire da venerdì e non da domani. In quest'ultimo caso si riprenderà con una seduta pomeridiana all'antistadio con inizio alle ore 15. Troppo importante la sfida di lunedì contro il Pontedera, che potrebbe dare la sterzata definitiva alla classifica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Calcio serie C, tutto confermato: il Perugia va in ritiro

Leggi anche: Calcio serie C, il Perugia ritrova Tozzuolo ma rischia di perdere Montevago per il Gubbio

Approfondimenti e contenuti su Calcio serie.

Temi più discussi: Serie C, le gare della 29^ giornata su Sky; Serie C, risultati e classifica della 28° giornata: vincono Benevento e Catania, clamorosa sconfitta della Salernitana; Calcio serie C, al Perugia la sosta non è servita. E ora sono guai; Serie C, l'Arezzo rimonta il Ravenna e resta a +7. Cosmi frena il Catania, il Benevento vince e allunga.

Risultati serie C, classifica/ Torres avanti di due reti! Diretta gol live score (4 marzo 2026)Risultati Serie C, classifica: mercoledì 4 marzo siamo ancora in compagnia del turno infrasettimanale, per la 30^ giornata tocca al girone B. ilsussidiario.net

Serie C, Livorno-Perugia 1-2: amaranto irriconoscibili, i biancorossi fanno il colpoBenvenuti alla diretta testuale di Livorno-Perugia, gara valida per la 30esima giornata del girone B di serie C. today.it

Calcio serie C: Livorno-Perugia Diretta della partita dalle ore 20.30 Link all'articolo al primo commento facebook

Lega Calcio Serie A sostiene la @FondAutismo e in occasione delle Semifinali di andata di #CoppaItaliaFrecciarossa, in programma il 3 e 4 marzo, promuoverà la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo26. legaseriea.it/news/lega-cal x.com