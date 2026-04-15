Calcio nuova passerella ciclopedonale | sabato l’inaugurazione dell’opera da 1,4 milioni di euro

Sabato 18 aprile sarà inaugurata una passerella ciclopedonale sul fiume Oglio tra Calcio e Urago d’Oglio, un’opera dal valore di 1,4 milioni di euro. Contestualmente, sarà aperto anche il tratto di ciclabile sul versante bergamasco, che collega la passerella alla Statale 11. L’evento segna il completamento di un nuovo percorso per biciclette e pedoni nella zona.

Calcio. È fissata per sabato 18 aprile l’inaugurazione della nuova passerella ciclopedonale sul fiume Oglio tra Calcio e Urago d’Oglio e del tratto di ciclabile sul versante bergamasco che completa il collegamento fino alla Statale 11. Il programma prevede due momenti distinti: alle 10.30 il taglio del nastro del percorso Pumenengo-Rudiano (Lotto 11), alle 11.30 quello della passerella sul fiume (Lotto 8), infrastruttura centrale della Greenway dell’Oglio. “L’infrastruttura, già fruibile, ha registrato, complici le temperature primaverili, un utilizzo costante da parte di pedoni e ciclisti, soprattutto nei fine settimana – spiega il sindaco di Calcio Marco Gazzaniga -.🔗 Leggi su Bergamonews.it Passerella sul Volturno, opera da 1.3 milioni di euro. "I ponti servono ad unire"Un nuovo collegamento tra comunità, ma anche un simbolo concreto di rinascita e valorizzazione del territorio. Crolla la passerella ciclopedonale sull’Adda che collega Cremona e Lodi: è costata 4 milioni di euroÈ crollata la passerella ciclopedonale sull’Adda che collega Crotta a Maccastorna, la provincia di Cremona a quella di Lodi.