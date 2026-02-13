Crolla la passerella ciclopedonale sull’Adda che collega Cremona e Lodi | è costata 4 milioni di euro

La passerella ciclopedonale sull’Adda, costata 4 milioni di euro, è crollata tra Crotta e Maccastorna, collegando le province di Cremona e Lodi. La struttura, aperta al pubblico da pochi anni, si è improvvisamente sgretolata questa mattina, lasciando a terra pezzi di cemento e ferro.

È crollata la passerella ciclopedonale sull’ Adda che collega Crotta a Maccastorna, la provincia di Cremona a quella di Lodi. La struttura, agganciata alla strada provinciale, è chiusa al pubblico e ancora in corso di realizzazione da parte di Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po), finanziata da Regione Lombardia con 4 milioni di euro nell’ambito del piano ciclabile collegato alla ciclovia VenTo. Sono già iniziate le operazioni di recupero delle strutture cadute in acqua e Aipo sta compiendo i primi accertamenti per chiarire quali siano state le cause del collasso strutturale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crolla la passerella ciclopedonale sull’Adda che collega Cremona e Lodi: è costata 4 milioni di euro Maccastorna, crolla la passerella ciclopedonale (ancora in costruzione) e finisce nell’Adda A Maccastorna, la passerella ciclopedonale ancora in costruzione è crollata nell’Adda, causando preoccupazione tra la comunità. Nuova ciclopedonale. Passerella sull’Adda. Brivio e Cisano sono unite È in fase di realizzazione una nuova ciclopedonale che collegherà Brivio e Cisano, attraversando l’Adda a monte del ponte esistente. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Crolla passerella ciclopedonale in costruzione sull'Adda; Crolla la passerella a Crotta d'Adda: interrotta la navigazione sul fiume. Lodi: la passerella del ponte sull'Adda crolla prima del collaudoNessuna persona coinvolta, cantiere sequestrato e navigazione sul fiume sospesa. Preoccupazione del sindaco di Crotta d'Adda, il presidente della Provincia chiede chiarezza sull'investimento milionari ... rainews.it Passerella crolla nell'Adda: nessun ferito ma interrotta la navigazioneNessun ferito e nessuna persona coinvolta, direttamente o indirettamente, ma non pochi inconvenienti e disagi. Dopo il crollo nell’Adda ... cremonaoggi.it Maltempo Abruzzo, violenta mareggiata sulla Costa dei Trabocchi: a Vasto crolla la passerella dello storico trabocco Canale | FOTO - facebook.com facebook Crolla passerella ciclopedonale in costruzione sull'Adda. Fra le province di Cremona e Lodi, sospesa la navigazione #ANSA x.com