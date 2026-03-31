Passerella sul Volturno opera da 1.3 milioni di euro I ponti servono ad unire

È stato inaugurato un nuovo ponte sul fiume Volturno, un’opera dal valore di circa 1,3 milioni di euro. Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento che collega due comunità e mira a migliorare la mobilità locale. La struttura rappresenta anche un intervento di riqualificazione territoriale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione del territorio circostante.

Un nuovo collegamento tra comunità, ma anche un simbolo concreto di rinascita e valorizzazione del territorio. È stata varata a Grazzanise la passerella pedonale sul fiume Volturno, destinata a unire stabilmente la frazione di Brezza con il centro cittadino. L’opera sorge sul tracciato del vecchio ponte Bailey ormai in disuso, recuperando così un collegamento storico tra le due sponde. Si tratta di una struttura in acciaio “Corten”, con una campata unica di 61 metri e una larghezza di 2,60 metri, poggiata su spalle in calcestruzzo armato. Il piano di calpestio sarà realizzato in legno, scelta pensata per garantire un’integrazione armoniosa con il contesto paesaggistico rurale. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Passerella sul Volturno, opera da 1.3 milioni di euro. "I ponti servono ad unire" Articoli correlati Nel Casertano la passerella pedonale sul Volturno. ‘Ponti servono ad unire’Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata varata la nuova passerella pedonale sul fiume Volturno, un’opera ingegneristica dal forte valore simbolico... Ponte di Brivio: c'è un progetto per la passerella pedonale, ma servono 8 milioniSi apre uno spiraglio concerto per avere una passerella pedonale sul Ponte di Brivio che sarà progetto di un impegnativo intervento di... Approfondimenti e contenuti su Passerella sul Volturno opera da 1 3... Passerella sul Volturno, opera da 1.3 milioni di euro. I ponti servono ad unireLavori per collegare Brezza al centro cittadino: sarà parte di un percorso con pista ciclabile e aree naturalistiche ... casertanews.it Grazzanise, passerella ciclopedonale sul Volturno: il progetto curato dall’ingegner Salvatore FroncilloGrazzanise (Caserta) – Una nuova infrastruttura di collegamento tra il centro abitato di Grazzanise e l’area fluviale: prende forma, in località Mercatiello, ... pupia.tv