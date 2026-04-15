Calcio Napoli De Laurentiis su Conte | Se vuole la Nazionale deve dirlo subito

Il presidente del club di calcio ha dichiarato che, se l'allenatore desidera assumere il ruolo di commissario tecnico della nazionale, deve comunicarlo immediatamente. Ha anche precisato che, nel caso in cui il tecnico decidesse di accettare l'incarico, potrebbe esserci un addio anticipato alla guida della squadra. La situazione riguarda il futuro della panchina e la possibilità di un cambio di allenatore.

Il presidente del Calcio Napoli chiede chiarezza sul futuro della panchina: possibile addio anticipato se il tecnico decidesse di accettare l’incarico di ct. Il futuro della panchina del Calcio Napoli resta al centro delle attenzioni. Le parole del presidente Aurelio De Laurentiis rappresentano una presa di posizione chiara nei confronti di Antonio Conte, indicato tra i possibili candidati alla guida della Nazionale. Nel corso di un’intervista al New York Times, De Laurentiis ha sottolineato la necessità di conoscere al più presto le intenzioni dell’allenatore: “Se Antonio vuole la Nazionale deve decidere immediatamente e dirci che vuole andare.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, De Laurentiis su Conte: “Se vuole la Nazionale deve dirlo subito” Notizie correlate De Laurentiis: "Se Conte vuole andare via, deve decidere subito. Non lascerebbe il Napoli all'ultimo minuto"Una lunghissima chiacchierata a 360 gradi, dal futuro di Antonio Conte a quello del calcio italiano e mondiale. De Laurentiis: “Conte dica subito se vuole andare via, altrimenti non abbandonerà mai il Napoli”Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro di Antonio Conte, che è uno dei candidati alla panchina della Nazionale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Conte tra Italia e i 230 milioni Napoli per... niente: De Laurentiis medita; Napoli, De Laurentiis svela: Conte mi ha chiesto il ritiro estivo senza tifosi; Napoli, De Laurentiis: Ai tifosi prometto che...; Napoli, la convinzione di De Laurentiis sul futuro di Conte e sull'ipotesi Nazionale. Pagina 1 | Conte tra Italia e i 230 milioni Napoli per... niente: De Laurentiis meditaPesano pure il flop in Champions e i 32 infortuni muscolari avuti in stagione. Il tecnico chiede di essere preso in considerazione per la Nazionale, il ... tuttosport.com «Cambiare il calcio ci può stare, stravolgerlo non aiuterà ad amarlo»I «tre Alessandro», ovvero Altobelli, Budel e Calori, rispondono alle idee del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tra match più corti, cartellini a tempo, revisione della regola del fuorigioc ... giornaledibrescia.it Marc #Casadò nel mirino del #Napoli, lo spagnolo piace da tempo a Manna Marc Casadó, talentuoso centrocampista centrale cresciuto nella Cantera del Barcellona, potrebbe lasciare il club catalano nella prossima finestra estiva di calciomercato. Il 22enn - facebook.com facebook #Calcio, #Napoli vince ed è secondo, #Conte lusingato dalla Nazionale Al Maradona finisce 1-0 con il #Milan, segna Politano x.com