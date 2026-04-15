Da domani a domenica, la città ospiterà la Comacchio Champions Cup, un torneo internazionale dedicato alle squadre Under 10. L’evento coinvolgerà diverse formazioni provenienti da vari paesi e si svolgerà sui campi locali, offrendo ai giovani calciatori un’occasione di confrontarsi in ambito competitivo. La manifestazione si svolge nel centro di Comacchio e si concluderà domenica sera.

Da domani a domenica Comacchio diventerà il palcoscenico del calcio giovanile internazionale ospitando la Comacchio Champions Cup, torneo dedicato alle categorie Under 10. L’evento, che parte domani alle 18, con una cerimonia allo stadio H. Luiz Bellini, vedrà la partecipazione di 24 squadre di calcio giovanile provenienti da tutta Italia e dall’estero, con un mix qualificato di club professionistici e realtà dilettantistiche. Un format studiato per valorizzare il talento, la crescita sportiva e i valori educativi del calcio, in un contesto organizzativo di alto livello. Per quattro giorni (oltre al momento inaugurale di giovedì pomeriggio,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile: l’evento da domani a domenica. ’Comacchio Champions Cup’. Il torneo dedicato agli under 10

Calcio giovanile: il torneo è dedicato alla categoria Esordienti. Ecco le 24 squadre del Trofeo CimurriTutto pronto per la 23ª edizione del Torneo Città di Reggio Emilia, ovvero il Trofeo Chiarino Cimurri.

Alla scoperta dei giovanissimi talenti Under10 del calcio: c'è la 'Comacchio Champions Cup'Dal 16 al 19 aprile, Comacchio diventerà il palcoscenico del calcio giovanile internazionale ospitando la Comacchio Champions Cup, torneo dedicato...