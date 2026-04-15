Calci contro la serranda del buffet i titolari pubblicano il video | Siete una generazione povera

I titolari di un locale hanno pubblicato un video in risposta a un episodio di danneggiamento della serranda del buffet. Nel filmato, mostrano l’azione di calci contro la serranda e commentano che alcuni giovani di oggi si comportano in modo diverso rispetto alle generazioni precedenti, aggiungendo che loro, da giovani, preferivano divertirsi senza disturbare il vicinato. L’episodio ha suscitato discussioni sui comportamenti dei giovani nelle zone di ritrovo.

“Andavamo anche noi, da giovani in giro al venerdì e al sabato sera, ma noi non andavamo a rompere i coglioni prendendo a calci le serrande dei locali e svegliando il vicinato. Siete e resterete una generazione povera con dei genitori che non vi hanno saputo educare o che non si rendono conto di.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Spaccata a Guidonia, ladri usano una Lancia Ypsilon per abbattere la serranda: lo sfogo dei titolari Leggi anche: Gli Stati Uniti pubblicano il video degli attacchi contro aerei iraniani Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Baby maranza scatenati, notte di vandalismi in via Belpoggio: serrande prese a calci (VIDEO). Calci contro la serranda del buffet, i titolari pubblicano il video: Siete una generazione poveraLe immagini sono state postate sui social qualche giorno fa dai titolari de Al Spaceto, storica attività commerciale di via Belpoggio. Lo sfogo ... triesteprima.it Baby maranza scatenati, notte di vandalismi in via Belpoggio: serrande prese a calci (VIDEO)Ancora disagi nel cuore della movida triestina, dove nel corso dell’ultimo weekend si sono verificati episodi di vandalismo in via Belpoggio, a pochi passi dalle Rive e dalla zona di Campo Marzio. La ... triestecafe.it