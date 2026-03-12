Gli Stati Uniti hanno divulgato un video che mostra immagini militari di attacchi contro aerei iraniani. Le riprese, pubblicate dal Comando Centrale degli Stati Uniti su X, ritraggono le operazioni condotte da forze statunitensi contro diversi velivoli iraniani. Le immagini mostrano le fasi dell’intervento e sono state rese pubbliche ufficialmente.

Le immagini militari statunitensi di attacchi contro aerei iraniani. I filmati pubblicati dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) sul suo account X mostrano quello che, a suo dire, è un attacco di forze statunitensi contro diversi aerei iraniani. Ogni guerra è una tassa globale che pesa su tutti: l’Europa cambi strada, altro che riarmo! Kharg, l’isola iraniana che può decidere le sorti del conflitto in due settimane. Ecco perché Missile vicino alla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Mojtaba Khamenei: “Non ci ritireremo mai”. Terzo raid a Erbil, dove un drone ha colpito la base italiana La prima dichiarazione del nuovo leader iraniano letta da un conduttore tv. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Stati Uniti pubblicano il video degli attacchi contro aerei iraniani

Articoli correlati

Zelensky: gli Stati Uniti chiedono supporto all’Ucraina contro i droni iranianiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che gli Stati Uniti hanno chiesto a Kiev un supporto specifico per contrastare i droni iraniani...

Gli Stati Uniti affiancano Israele negli attacchi contro l’IranABBONATI A DAYITALIANEWS Media americani: Washington coinvolta nelle operazioni Anche gli Stati Uniti starebbero partecipando alle operazioni...

BREAKING: US Releases Videos Of Attacks On Iranian Fighter Jets And Planes | US-Israel Iran War

Altri aggiornamenti su Gli Stati Uniti

Temi più discussi: Gli Usa pubblicano video che mostrerebbero raid contro lanciamissili mobili iraniani; Il mirino inquadra l'aereo iraniano: un missile lo centra e lo distrugge. Il video degli attacchi; Sánchez a Trump: La Spagna non sarà complice della guerra in Iran: è così che iniziano i disastri dell'umanità. Ma la Casa Bianca: Madrid ha accettato di collaborare. Smentita immediata; Ma davvero gli incidenti stradali aumentano quando escono i grandi dischi pop?.

Gli Stati Uniti pubblicano il video degli attacchi contro aerei iranianiRoma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - I pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), più di frequente, riferiscono i loro sintomi come bisogni insoddisfatti e il fatto che ... ilfattoquotidiano.it

Iran, Trump valuta opzioni militari decisive mentre gli Stati Uniti rafforzano la presenza nel GolfoDopo aver sospeso gli attacchi diretti, la Casa Bianca discute scenari che vanno dai raid mirati al cambio di regime. Portaerei, caccia e difese antimissile vengono schierati in Medio Oriente mentre ... panorama.it

Maria Zakharova "esorta Israele e gli Stati Uniti a porre fine ai loro attacchi" - facebook.com facebook

++Stati Uniti, il Segretario all'Energia Wright ha affermato che gli Usa "non sono ancora pronti" a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di #Hormuz++ x.com