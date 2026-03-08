Spaccata a Guidonia ladri usano una Lancia Ypsilon per abbattere la serranda | lo sfogo dei titolari

Nella notte di domenica 8 marzo, a Guidonia Montecelio, alcuni ladri hanno utilizzato una Lancia Ypsilon per sfondare la serranda di un negozio di casalinghi in via della Calle. L’auto è stata usata come ariete per entrare nel negozio, causando danni alla serranda e all’interno. I titolari del negozio si sono trovati ad affrontare questa scena di fronte alla quale hanno espresso il loro disagio.

RomaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il colpo perfetto al Conad sulla Tiburtina: entrano dalla macelleria e tagliano la cassaforte. Il bottino è ingente "Hai una sigaretta?" poi l'aggressione. Invalido derubato e lasciato a terra Boato nella notte ad Acilia: bomba distrugge un bar. Fermato un 62enne in fuga Stangata benzina a Roma: il gasolio sfonda il muro dei 2 euro. La mappa dei rincari . 🔗 Leggi su Romatoday.it Alcol a minori, Questore chiude locale fino al 6 gennaio: lo sfogo dei titolariIl questore di Salerno, Giancarlo Conticchio ha chiuso fino al 6 gennaio il locale Nice di via Velia a Salerno. Colpo dei ladri in parafarmacia, lo sfogo della titolare sui social“Nel 2026 esistono ancora persone che invece di andare a lavorare distruggono chi come me si è sempre impegnata nella vita, impegnandosi nello studio...