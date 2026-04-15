Calcestruzzo e futuro | studenti del Tramello a scuola di Filiera
Gli studenti del Tramello hanno avuto l’opportunità di imparare come si produce il calcestruzzo, uno dei materiali più impiegati in edilizia a livello globale. Durante l’attività, hanno visto da vicino i passaggi della filiera, passando dalla preparazione degli ingredienti alla messa in opera del materiale. L’esperienza ha permesso di conoscere il processo di produzione di un elemento fondamentale per le costruzioni moderne.
Un’occasione per toccare con mano come nasce uno dei materiali più usati in edilizia a livello mondiale. Al Laboratorio Aperto di Piacenza un appuntamento dedicato all’orientamento e alla formazione dei giovani, con protagoniste le aziende della filiera del calcestruzzo.Oltre cinquanta studenti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Leggi anche: Gic 2026, filiera del calcestruzzo guarda al futuro tra dati postivi e nuove sfide da cogliere
Posa delle prime pietre a parco Montecucco per le aule didattiche progettate dagli studenti del TramelloIl progetto “We Can Lab” coinvolge anche l'Itas Raineri Marcora, la media Italo Calvino , il 7° e l'8° Circolo didattico con classi della primaria e...
Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Dal Politecnico al cantiere del futuro: la sfida di ConcreTOPrint; In Albania il riuso dei bunker del dittatore Hoxha: diventano bar e attrazioni turistiche (foto).
Calcestruzzo e futuro: studenti del Tramello a scuola di FilieraAl Laboratorio Aperto di Piacenza un appuntamento dedicato all’orientamento e alla formazione dei giovani, con protagoniste le aziende della filiera del calcestruzzo ... ilpiacenza.it
Microbi nel calcestruzzo per scoprire in anticipo danni a ponti e autostradeUno studio giapponese conferma che i microbi presenti nelle materie prime del calcestruzzo potrebbero essere usate per monitorare il deterioramento delle ... repubblica.it
È in corso il trasbordo del calcestruzzo da una betoniera in panne sul ponte, non appena svoltate a destra scendendo da via Amendola Bari. Attenzione - facebook.com facebook