Calcestruzzo e futuro | studenti del Tramello a scuola di Filiera

Gli studenti del Tramello hanno avuto l’opportunità di imparare come si produce il calcestruzzo, uno dei materiali più impiegati in edilizia a livello globale. Durante l’attività, hanno visto da vicino i passaggi della filiera, passando dalla preparazione degli ingredienti alla messa in opera del materiale. L’esperienza ha permesso di conoscere il processo di produzione di un elemento fondamentale per le costruzioni moderne.