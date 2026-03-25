Posa delle prime pietre a parco Montecucco per le aule didattiche progettate dagli studenti del Tramello

Sono state posate le prime pietre a parco Montecucco per le due aule didattiche progettate dagli studenti del corso di Geotecnica dell'Istituto Tramello Cassinari. L'evento segna l'inizio dei lavori per la realizzazione delle strutture, frutto di un progetto ideato dagli studenti stessi. L'intervento riguarda l'installazione delle fondamenta e delle prime componenti strutturali delle aule.

Il progetto “We Can Lab” coinvolge anche l'Itas Raineri Marcora, la media Italo Calvino, il 7° e l'8° Circolo didattico con classi della primaria e dell'infanzia, insieme a un'ampia rete di associazioni del territorio A parco Montecucco la posa delle prime pietre simboliche per la realizzazione delle due aule didattiche elaborate dagli studenti del corso di Geotecnica dell'Istituto Tramello Cassinari. L'ambito è quello del progetto “We Can Lab” che coinvolge anche l'Itas Raineri Marcora, la media Italo Calvino, il 7° e l'8° Circolo didattico con classi della primaria e dell'infanzia, unitamente a... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Posa delle prime pietre a parco Montecucco per le aule didattiche progettate dagli studenti del Tramello Articoli correlati Il corriere smarrisce il pacco, annullata la posa delle pietre d'inciampoIl corriere smarrisce le pietre di inciampo e la cerimonia del Giorno della Memoria non si farà. Cerimonia di posa delle Pietre d’inciampo 2026 nel Comune di ParmaIn occasione del Giorno della Memoria 2026, a ottantuno anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, si è svolta questa mattina,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Posa delle prime pietre a parco... Temi più discussi: Taino posa tre pietre d’inciampo per ricordare i suoi deportati della Seconda guerra mondiale; La cerimonia di posa delle pietre d'inciampo a Pordenone. Domenica tocca a Udine; Cammino di Bonaria in Gallura: benedette due nuove pietre Siste viator; Le prime sette pietre d'inciampo a Pordenone, ecco le storie delle vittime. Posa delle prime pietre a parco Montecucco per le aule didattiche progettate dagli studenti del TramelloIl progetto We Can Lab coinvolge anche l'Itas Raineri Marcora, la media Italo Calvino , il 7° e l'8° Circolo didattico con classi della primaria e dell'infanzia, insieme a un'ampia rete di associazi ... ilpiacenza.it Taggia ricorda tre concittadini deportati: il 17 aprile la posa delle pietre d’inciampoL’iniziativa promossa dall’ANPI Arma, Taggia e Valle Argentina, insieme all’associazione ANED Imperia, verrà anticipata da un convegno aperto al pubblico, dal titolo Pietre d’Inciampo: Nomi Restituit ... rivieratime.news Futura Production. . PUNTO G – TRA MUSICA E RICORDI Lo sguardo ironico di Gino Astorina si posa su una notizia che tocca il mondo della musica. Un omaggio ad Gino Paoli, tra ricordi, aneddoti e riflessioni raccontati con il consueto mix di ironia e se - facebook.com facebook Oggi tutti in posa...alle 16:10 torna #Ilparadisodellesignore su Rai1 #PDSdaily #AuroraTV x.com