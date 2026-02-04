Giuseppe Musella, 28 anni, è stato arrestato per aver ucciso la sorella Ylenia a Ponticelli. Fino a poche ore prima, sembrava una persona normale, senza precedenti penali. La polizia ha trovato il giovane in stato di fermo dopo che si è scoperto il delitto, ma ancora non si conoscono i motivi dietro questa tragica vicenda.

Si chiama Giuseppe Musella, ha 28 anni, è incensurato e fino a poche ore prima della tragedia conduceva una vita apparentemente normale. Oggi il suo nome è legato a uno dei fatti di cronaca più drammatici degli ultimi giorni: l’omicidio della sorella Ylenia Musella, 22 anni, colpita mortalmente da una coltellata al termine di una violenta lite familiare avvenuta tra casa e strada nel rione Conocal, quartiere di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Giuseppe Musella era conosciuto come un giovane con aspirazioni sportive, in particolare nel mondo del calcio. Dai suoi profili social, oggi al vaglio degli investigatori, emergono immagini che lo ritraggono su campi da gioco, segno di una passione coltivata nel tempo e forse di un sogno mai realizzato di diventare calciatore professionista. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Chi è Giuseppe Musella: il profilo del 28enne arrestato per l’omicidio della sorella Ylenia a Ponticelli

