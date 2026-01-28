Abusa della nipote e minaccia di evocare spiriti maligni contro la famiglia | arrestato un 59enne

La Polizia di Pordenone ha arrestato un uomo di 59 anni, sospettato di aver abusato della nipote e di averla minacciata di evocare spiriti maligni contro la famiglia. L’indagine è partita dopo le denunce della vittima, che ha raccontato di aver subito molestie e minacce. L’uomo è stato portato in questura e ora si trova in carcere in attesa di processo.

La Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato un uomo di 59 anni ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata nei confronti della nipote. Il fatto è stato commesso nel territorio napoletano nel 2012 stando a quanto è emerso dal processo al tribunale di Nola. Gli agenti della Squadra Mobile di Pordenone lo hanno rintracciato nel territorio provinciale a seguito del provvedimento di condanna emesso dalla Procura della Repubblica. L'imputato, di origine campana, dovrà scontare una pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione per aver compiuto atti sessuali nei confronti della minore.

