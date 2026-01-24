Ancona | smantellata rete internazionale narcos 9 arresti

La Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona e il Ministero Pubblico svizzero hanno sgominato una rete internazionale di traffico di droga, portando all'arresto di nove persone. L'indagine ha rivelato un'organizzazione criminale attiva tra il Maceratese e il Canton Ticino, coinvolta nel traffico di stupefacenti e nel riciclaggio dei proventi illeciti. L'operazione evidenzia l'importanza della collaborazione tra le autorità italiane e svizzere nel contrasto alla

La Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona e il Ministero Pubblico della Confederazione Svizzera, hanno concluso una complessa attività di indagine nei confronti di una rilevante organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti e al reimpiego dei proventi illeciti, operativa nel territorio del maceratese-fermano e con vertici stanziati nel Canton Ticino. Le forze dell’ordine hanno eseguito 9 misure cautelari tra Italia, Svizzera e Danimarca. Il gruppo criminale gestiva un imponente traffico di cocaina, marijuana e hashish: la droga veniva reperita in Spagna e nel Nord Europa, per poi essere trasportata in Italia tramite corrieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

