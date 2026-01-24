Firenze i lavori al Ponte al Pino bloccano per 24 ore l’Altà velocità Previsti ritardi e disagi

A causa dei lavori al Ponte al Pino, l’alta velocità sulla linea Firenze-Roma sarà sospesa per 24 ore, causando possibili ritardi e disagi per pendolari e turisti. La limitazione influisce sulla tratta nord-sud, rendendo necessario pianificare eventuali spostamenti con anticipo. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di partire.

Un weekend difficile quello che stanno affrontando turisti e pendolari lungo la direttrice nord-sud dell’alta velocità. A causa dei lavori al cavalcavia di ponte al Pino, di proprietà di Rfi, a Firenze, l’Alta velocità si ferma, con uno stop circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi. Lo stop è dalle 15 di oggi, sabato 24, alla stessa ora di domenica 2. Il sistema delle navette. I treni Frecce e gli Italo provenienti da sud termineranno la loro corsa a Campo di Marte. Chi è a bordo prenderà una navetta, fornita da Rfi, per la stazione di Rifredi, riprendendo poi il treno verso Bologna.🔗 Leggi su Open.online

Treni: ritardi nel weekend per alta velocità, Intercity e regionali. Cosa succede coi lavori al "ponte al Pino"Durante il weekend si registreranno ritardi e variazioni sulla rete ferroviaria italiana, in particolare per l’alta velocità, gli Intercity e i treni regionali.

Treni Alta Velocità, Italia divisa in due per i lavori al Ponte al Pino: 24 e 25 gennaio, ecco cosa succedeTra il 24 e il 25 gennaio, i viaggiatori di treni Alta Velocità in Italia potrebbero incontrare disagi a causa dei lavori al Ponte al Pino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Firenze, lavori al cavalcavia di Ponte al Pino: stop dei treni Av per 24 ore, ecco tutti i divieti e le info; Ponte al Pino, stop ai treni a Firenze: guida completa ai lavori, tutte le info (e i divieti); Treni, nel weekend rischio disagi sulla linea AV per lavori a Firenze; Lavori a Ponte al Pino, modifiche ai percorsi degli autobus e navette per Campo di Marte.

Firenze, stop ai treni per i lavori al cavalcavia di Ponte al Pino: quando e come cambia la circolazioneI lavori al Ponte al Pino tagliano in due l’Italia ferroviaria per 24 ore, dalle 15 di sabato 24 gennaio alle 15 di domenica 25 gennaio ... fanpage.it

Ponte al Pino, stop ai treni a Firenze: guida completa ai lavori, tutte le info (e i divieti)Firenze, 21 gennaio 2026 – Firenze si prepara ad un fine settimana complesso sul fronte della mobilità. Tra le ore 15 d ... lanazione.it

Italia divisa in due, oggi stop all'Alta Velocità a Firenze per lavori. Alcune navette collegheranno le stazioni di Campo di Marte e Rifredi #ANSA - facebook.com facebook

Nel fine settimana l' #AltaVelocità si ferma per lavori a #Firenze. Italia divisa in due. Disagi nei #trasporti x.com