Una serie di sabotaggi sui treni Alta Velocità ha causato ritardi tra Roma e Napoli, coinvolgendo anche Firenze. Matteo Salvini è intervenuto per cercare di calmare la situazione e garantire maggiore sicurezza. Le interferenze hanno provocato disagi ai passeggeri e rallentamenti nelle corse, rendendo difficile il traffico ferroviario in queste zone.

Il sistema ferroviario italiano sta vivendo ore di profonda criticità a causa di una serie di attacchi mirati che hanno colpito le principali arterie dell’alta velocità. Nella mattinata di oggi, sabato 14 febbraio 2026, la circolazione dei treni tra il nord e il sud del Paese ha subito pesanti ripercussioni a causa di quelli che sono stati ufficialmente definiti come sabotaggi dolosi. Gli episodi si sono concentrati su tratti strategici che collegano la Capitale con Firenze e Napoli, provocando ritardi consistenti, deviazioni di percorso e la cancellazione di diverse corse, con migliaia di passeggeri rimasti bloccati nelle stazioni o a bordo dei convogli rallentati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sabotaggi sui treni Alta Velocità, ritardi tra Roma e Napoli/Firenze. Interviene Salvini

Mattinata di disagi sulla linea alta velocità Roma-Firenze a causa del rinvenimento di un cadavere nei pressi dei binari.

Due persone hanno sabotato i binari questa mattina, causando il rallentamento dei treni tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Catena di sabotaggi, in tilt l'Alta Velocità: due ordigni a Bologna, uno è esploso. Incendio a Pesaro; Caos treni e sabotaggi, la Procura apre un'inchiesta per terrorismo. Meloni: Nemici dell'Italia.

Sabotaggi su linee dell'Alta velocità, treni in ritardo e rallentamenti. Salvini: Atti criminaliDue episodi dolosi riscontrati nelle prime ore del mattino sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: 'Atti criminali' ... adnkronos.com

Sabotaggi sui treni Alta Velocità, ritardi tra Roma e Napoli/Firenze. Interviene SalviniIl sistema ferroviario italiano sta vivendo ore di profonda criticità a causa di una serie di attacchi mirati che hanno colpito le principali arterie ... thesocialpost.it

Nuovi disagi e ritardi sulla linea dell'alta velocità, gli inquirenti sospettano atti dolosi, al lavoro la Digos per capire la natura dei guasti. La circolazione ferroviaria va a rilento sulla Roma-Napoli e sulla Roma-Firenze, la sala operativa di #Rfi ha segnalato un'an facebook

Atti dolosi sull’alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze, ritardi di un’ora. Salvini: staneremo i delinquenti x.com