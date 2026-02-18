Birra artigianale | un manuale per trasformare la passione in business presentato in Veneto

A Padova, il manuale “Il marketing della birra” è stato presentato oggi per aiutare gli artigiani a trasformare la loro passione in un’attività redditizia. La pubblicazione fornisce consigli pratici e strategie concrete per chi vuole avviare o far crescere un birrificio artigianale, con esempi provenienti da realtà locali. La presentazione ha attirato molti appassionati e professionisti del settore, desiderosi di migliorare la propria proposta sul mercato.

Un Manuale per Artigiani del Gusto: Presentato a Padova “Il Marketing della Birra”. Un nuovo strumento per chi vuole trasformare la passione per la birra in un’attività di successo è stato presentato oggi: il libro “Il marketing della birra”. L’evento si terrà il 27 febbraio 2026 presso la libreria Mondadori Ipercity di Albignasego, in provincia di Padova, e mira a colmare un vuoto informativo nel settore, offrendo strategie concrete per affrontare le sfide del mercato brassicolo in continua evoluzione. Il Veneto al Centro della Rinascita Brassicola. La scelta di Albignasego, cuore pulsante del commercio padovano con l’Ipercity come punto di riferimento, non è casuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

