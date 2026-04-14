Il governo ha presentato un piano che riguarda le Zone Economiche Speciali, con l’obiettivo di riorganizzare gli investimenti nel sud del paese. La proposta prevede modifiche alle aree interessate e alle modalità di sostegno alle imprese. Questa iniziativa ha suscitato reazioni tra chi teme che possa influire negativamente sulla crescita economica di alcune regioni meridionali. La discussione si concentra ora sulle possibili conseguenze di questa strategia.

La politica economica nazionale sta delineando un nuovo perimetro che minaccia di ridisegnare i flussi di investimento nel Mezzogiorno. Il senatore Irto, segretario regionale del Partito Democratico, ha lanciato un allarme durissimo su una manovra governativa che punta a trasformare l’attuale struttura delle Zone Economiche Speciali, rischiando di eliminare quella dedicata al Sud per sostituirla con un modello unico. Il rischio di una competitività asimmetrica tra Nord e Sud. Secondo le analisi mosse da Irto, la strategia adottata dall’esecutivo non sarebbe finalizzata a una crescita omogenea, ma sembrerebbe orientata a favorire esclusivamente le regioni dove ha forza politica la Lega.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rischio ZES: il piano del Governo che minaccia il Sud

Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán

Il governo rilancia sul Sud, risorse e procedure snelle: «Si va avanti con la Zes»La nascita vera e propria del Dipartimento per il Sud, che assorbirà anche la Struttura di missione della Zes unica Sud, è ormai dietro l’angolo.

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