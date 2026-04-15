Calabria 23 nuovi capitreno | più sicurezza per gli Intercity

In Calabria, 23 nuovi capitreno hanno giurato presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria. Questi professionisti si occuperanno del servizio Intercity nelle aree di Paola e Reggio Calabria, rafforzando l’organico dedicato a questa linea ferroviaria. Lo sviluppo riguarda l’incremento delle risorse umane destinate al trasporto pubblico ferroviario regionale.

Ventitré nuovi professionisti ferroviari hanno prestato giuramento presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, consolidando l’organico dedicato al servizio Intercity nelle aree di Paola e Reggio Calabria. La cerimonia ha segnato l’ingresso ufficiale di un gruppo composto da 17 donne e 6 uomini, tutti compresi in una fascia d’età tra i 23 e i 34 anni, selezionati attraverso rigorosi processi di scouting aziendale. Il valore del presidio ferroviario tra sicurezza e responsabilità pubblica. L’inserimento di questi nuovi elementi nel sistema di trasporto regionale non rappresenta un semplice aggiornamento numerico, ma un rafforzamento qualitativo della gestione del viaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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