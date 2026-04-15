Cala il sipario sull' edizione numero 58 di VinItaly | positivo il bilancio per la Regione Marche

Si conclude con un bilancio positivo la 58ª edizione di VinItaly, con particolare soddisfazione per la Regione Marche. In un momento difficile per il settore vinicolo italiano, i rappresentanti regionali hanno registrato risultati incoraggianti durante la manifestazione. La fiera si è svolta con numeri e incontri che hanno coinvolto produttori e operatori del settore, confermando l’interesse verso le aziende della regione.

In un frangente complesso per il vino italiano, il bilancio della Regione Marche al 58° Vinitaly è positivo. Il Salone internazionale dei vini e distillati di Verona si conferma, per numero di visitatori e occasioni di contatto con buyer, operatori professionali e wine lover presenti, una.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate La Marche all'edizione numero 58 di Vinitaly: rilancio su identità, sostenibilità e territorio«Il Vinitaly si conferma uno degli hub internazionali più importanti per le relazioni commerciali del settore. Easter Volley, cala il sipario sull'edizione numero 32 con il record di squadre e del numero di incontri disputatiIl torneo internazionale di pallavolo giovanile con 150 squadre partecipanti provenienti da 8 nazioni e 10 regioni italiane ANCONA – La festa dei... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Easter Volley, cala il sipario sull'edizione numero 32 con il record di squadre e del numero di incontri disputati; Miss Italia 2024 è Ofelia Passaponti. Grandi soddisfazioni per la Carli Fashion Agency impegnata nell’organizzazione della kermesse. Easter Volley, cala il sipario sull'edizione numero 32 con il record di squadre e del numero di incontri disputatiIl torneo internazionale di pallavolo giovanile con 150 squadre partecipanti provenienti da 8 nazioni e 10 regioni italiane ... anconatoday.it Cala il sipario su un’edizione da record per Luci sul TrasimenoOggi cala il sipario su un’edizione da record per Luci sul Trasimeno, l’evento che ha visto l’Albero di Natale... Oggi cala il sipario su un’edizione da record per Luci sul Trasimeno, l’evento che ... lanazione.it Sono sei le startup marchigiane che rappresentano la Regione Marche a SMAU Paris 2026, uno degli appuntamenti europei di riferimento dedicati allo sviluppo di soluzioni innovative, in corso alla Station F di Parigi, il più grande campus di startup al mondo. facebook #CheAriaFa nelle #Marche. Giovedì #9Aprile valori del #PM10 nella normavin tutta la regione. Ogni giorno tutti i dati alla pagina del sito #ARPAM aria.arpa.marche.it/Report.aspx x.com