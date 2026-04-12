La Marche all' edizione numero 58 di Vinitaly | rilancio su identità sostenibilità e territorio
La 58ª edizione di Vinitaly si svolge nelle Marche, regione riconosciuta per le sue produzioni vinicole. La manifestazione si presenta come un punto di riferimento internazionale per il settore, offrendo spazi di incontro tra operatori e aziende provenienti da tutto il mondo. Durante l’evento, si discutono temi legati all’identità dei vini locali, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio di provenienza.
«Il Vinitaly si conferma uno degli hub internazionali più importanti per le relazioni commerciali del settore. Anche quest’anno le Marche si presentano con 106 aziende, espressione di una filiera che cresce in qualità, capacità produttiva e presenza sul mercato. A Verona la nostra regione porta.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Fa’ la cosa giusta, edizione numero 22: tre giorni di eventi e stand nel segno della sostenibilitàMilano, 25 gennaio 2026 – Tre giorni per scoprire da vicino l’attivismo ambientale, la cultura green, artigiani e imprese responsabili da tutta...
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