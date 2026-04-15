Cairo stipendio in calo da RCS | nel 2025 incassati 2,8 milioni Ecco quanto ha guadagnato il patron del Torino

Nel 2025, il presidente del Torino ha percepito un compenso di 2,8 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto agli anni precedenti. Contestualmente, il suo stipendio da RCS è diminuito rispetto all’anno precedente. Questi dati sono stati resi noti attraverso i documenti ufficiali pubblicati annualmente. La riduzione delle entrate si verifica in un momento di cambiamenti economici per le sue società.

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