Cagni | Adani pensa di essere un guru che ha inventato il calcio
Di recente, l'ex allenatore ha commentato un intervento del commentatore sportivo, scaturendo un confronto tra i due. La discussione si è incentrata su alcune affermazioni fatte dall'opinionista riguardo al calcio e alla propria competenza. L'episodio è avvenuto nel periodo successivo a una partita della nazionale, generando attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.
Tra l’ex allenatore Gigi Cagni e il commentatore Lele Adani c’è stato, nei giorni scorsi, un botta e risposta dopo la sconfitta dell’Italia contro la Bosnia. Commentando la disfatta degli azzurri, Adani aveva preso Cagni come esempio dell’eccessivo difensivismo del calcio italiano. L’ex tecnico ha reagito e ha rilasciato un’intervista a Repubblica proprio riguardante le parole dette dal commentatore. La polemica tra Cagni e Adani: le parole dell’ex tecnico. Gigi Cagni, ma cosa le ha fatto Lele Adani? “ Proprio niente, e io non ho fatto niente a lui. Mai litigato. È stato un mio calciatore nell’Empoli ma giocava poco “. Però lei disse che quando Adani commenta le partite della Nazionale, toglie l’audio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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