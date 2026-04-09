In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'allenatore ha commentato la presenza di un opinionista in televisione, affermando che la sua presenza sarà destinata a scomparire perché, secondo lui, non ha nulla di rilevante da comunicare. La discussione si è concentrata sulla figura di un noto commentatore, con l'allenatore che ha espresso giudizi critici sulla sua capacità di offrire contributi significativi.

di Stefano Cori Cagni intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato nuovamente della questione Lele Adani. Non molti giorni fa Lele Adani disse «In Italia ci sono ancora tanti Cagni», l’ex Mister di varie squadre di Serie A dopo aver dato una prima risposta è tornato a parlarne in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: NON AVEVO CAPITO. «Ma io nemmeno avevo capito fosse rivolta a me, forse perché sono anziano. Mi hanno inoltrato un vocale in cui Adani parla di ‘quelli come Cagni’ riferendosi alla mancata qualificazione al Mondiale della Nazionale. Praticamente ha dato la colpa a me: mi viene da ridere. Sembra che quando parla non sia presente nella realtà». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cagni a La Gazzetta: «Adani? Sparirà perché non ha niente da dire»

Cagni replica ad Adani: "Sparirà, non ha niente da dire, con me non giocava. E quando provò ad allenare..."Ormai il dibattito tra i salotti del pallone è sempre lo stesso: risultatismo o giochismo? Difensivismo o idee offensive? Uno non dovrebbe escludere...

Cagni non ci sta e risponde: «Adani? Pensate che lo paghiamo perché è in Rai… Vi faccio vedere uno spezzone in cui sono riuscito a farlo arrivare»Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di...

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Cagni: Adani sparirà, non ha nulla da dire e non c’è confronto! E mi incazzo se sento…Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico ha attaccato ancora Lele Adani dopo la frase in Italia ci sono ancora tanti Cagni ... fcinter1908.it

Cagni replica ad Adani: Sparirà, non ha niente da dire, con me non giocava. E quando provò ad allenare...L'ex calciatore, oggi opinionista aveva detto: Oggi ci sono ancora tanti Cagni. E Gigi risponde: Nel mio Empoli, che giocava meglio del Como oggi, lo tenevo fuori. Tra noi non c'è confronto, usa un ... msn.com

Cagni: "Adani sparirà, non ha nulla da dire e non c'è confronto! E mi incazzo se sento..." x.com

Cagni: “Samp, cinque modi di fare calcio creano caos… Le premesse tecniche per fare un altro tipo di campionato ci sarebbero state, ma quando i giocatori sentono troppe campane finiscono per non raccapezzarsi più. Prima Donati, poi la coppia Foti-Greguc - facebook.com facebook