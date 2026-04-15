Cagliari viaggio nel campo di tulipani creato da una donna per ricordare la figlia e sostenere la ricerca contro il tumore ovarico

A Cagliari, una donna ha creato un campo di tulipani dedicato alla memoria della propria figlia, con l’obiettivo di sostenere la ricerca contro il tumore ovarico. La fondatrice dell’associazione ha spiegato a Tgcom24 che il progetto è nato dal desiderio di mantenere vivo il ricordo della figlia attraverso i fiori, ritenendo che i tulipani possano rappresentare un modo per sentirsi ancora vicina a lei.

La fondatrice dell'associazione omonima racconta a Tgcom24 com'è nato il progetto: "Volevo che attraverso i fiori mia figlia mi parlasse ancora". E rivela che c'è chi ha ricevuto una diagnosi precoce grazie alla sensibilizzazione sulla patologia: "Se riesco a salvare anche solo una vita, posso rivedere in mia figlia il sorriso di un'altra donna".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cagliari, viaggio nel campo di tulipani creato da una donna per ricordare la figlia e sostenere la ricerca contro il tumore ovarico In Lombardia una nuova rete ospedaliera contro il tumore ovarico: la Fondazione Irccs San Gerardo centro di riferimentoMonza, 16 marzo 2026 – Una rete di nove centri regionali per la chirurgia del tumore dell’ovaio, con un’organizzazione che prevede agende dedicate e... In Lombardia nasce una nuova rete ospedaliera contro il tumore ovaricoInterventi mirati per ridurre i tempi di attesa, programmazione di prestazioni ambulatoriali (pre e post intervento), garanzia di agende dedicate da...