Agrigento | due tesori sotterranei riaprono per le Giornate Fai tra storia antica e memoria bellica

Agrigento riapre due tesori sotterranei per le Giornate Fai, un evento che permette di scoprire aspetti meno noti della città. La cisterna del viale della Vittoria e il rifugio antiaereo di Palazzo De Marinis riapriranno al pubblico il 21 e 22 marzo 2026, offrendo un viaggio tra storia antica e memoria della guerra. Durante le visite, i partecipanti potranno entrare in questi luoghi nascosti e immaginare come si viveva in passato.

L'iniziativa, frutto della collaborazione tra il Comune e la delegazione locale del Fai, guidata da Bruno Carapezza, mira a valorizzare un patrimonio spesso dimenticato e a offrire ai visitatori un'esperienza unica nel cuore della città.