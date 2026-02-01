Giovane di 22 anni perde la vita in incidente stradale causato da tamponamento da parte di un camion

Questa mattina presto, poco dopo le 7, un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente sulla E45, vicino allo svincolo di Promano. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo di Fornole, frazione di Amelia, è stato coinvolto in un tamponamento con un camion. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al giovane. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per lui non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause dell’incidente.

Un giovane di 22 anni, Giulio Carlaccini, residente a Fornole, frazione di Amelia, ha perso la vita sabato mattina presto, intorno alle 7, in un incidente stradale sulla E45, nei pressi dello svincolo di Promano, in direzione nord. La dinamica dell'evento è stata quella di un tamponamento da parte di un camion su una Ford Fiesta guidata dal giovane. Nonostante i rapidi interventi dei soccorsi, tra cui il 118, il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento tifernate, non è stato possibile salvare la vita del ragazzo, morto sul colpo. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 50 anni originario di Gubbio, è rimasto illeso ma visibilmente scosso dall'accaduto.

