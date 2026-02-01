Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita sabato sera a Roma, investito mentre attraversava via Filippo Fiorentini, nel quartiere di Trastevere. Secondo le prime ricostruzioni, una Smart lo ha centrato mentre camminava lungo la strada. I soccorsi sono arrivati subito, ma per il giovane non c’è stato niente da fare. La polizia ha già iniziato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un giovane di 18 anni è morto sabato sera a Roma dopo essere stato investito da una Smart in via Filippo Fiorentini, nel quartiere di Trastevere. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30, in un tratto della strada frequentato da pedoni e residenti. Il ragazzo, di nazionalità italiana, è stato travolto da un’autovettura guidata da un uomo di 32 anni, anch’egli cittadino italiano. Nonostante i soccorsi tempestivi, le condizioni del giovane si sono rapidamente aggravate: è deceduto sul colpo, nonostante gli interventi dei sanitari del 118. I vigili urbani del VI Gruppo Torri hanno preso in carico le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fatale incidente a Roma: giovane di 18 anni perde la vita dopo essere stato investito da un’auto in via Appia.

Approfondimenti su Roma Trastevere

Questa mattina presto, poco dopo le 7, un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente sulla E45, vicino allo svincolo di Promano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Trastevere

Argomenti discussi: Tragico incidente stradale per sette tifosi del PAOK: lo scontro è fatale; Chi era Riccardo Mirarchi, attivista del M5s e studente morto in un incidente sugli sci a Courmayeur; Milano, morto in incidente stradale ex bodyguard di Alberto Genovese; Incidente fatale sul lavoro: un operaio muore schiacciato da una macchina.

Incidente a Roma, come stanno i feriti all’ospedale in codice rosso: fra loro padre e bimbo di 3 mesiSchianto a Roma, cinque persone ferite fra cui un un bimbo di due mesi: in che condizioni si trovano dopo l'incidente al viadotto della Magliana ... fanpage.it

Incidente a Settebagni, settantenne perde il controllo dello scooter e muoreIncidente mortale ieri sera a Roma, zona Settebagni. La vittima è un uomo di 70 anni, italiano, che era in sella ad uno scooter T-Max 500. L'incidente si è verificato intorno alle 21.30 con l'uomo che ... ilmessaggero.it

Un incidente stradale con un mezzo locale gli è stato fatale - facebook.com facebook

L'incidente fatale è costato la vita a due operai x.com