Una donna di 66 anni è deceduta dopo essere precipitata dal terzo piano di un edificio a Cagliari. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto e non escludono l’ipotesi di un omicidio. È stata disposta un’autopsia che si svolgerà presso l’ospedale Brotzu della città. La ricostruzione dei fatti rimane in fase di approfondimento.

I carabinieri indagano sulla dinamica della caduta: non si esclude l’ipotesi di omicidio. Disposta l’autopsia all’ospedale Brotzu di Cagliari Una donna di 66 anni è stata trovata senza vita nella notte nel cortile di un’abitazione in via Logudoro, a Selargius, nella città di Cagliari. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, la donna sarebbe precipitata dalla terrazza al terzo piano dello stabile in cui viveva come ospite. La vicenda è ora al centro di un’indagine deicarabinieri, che non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio. L’allarme è scattato dopo la segnalazione del proprietario dell’immobile, un pensionato di 88 anni, che ospitava la donna da qualche tempo a titolo gratuito.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cagliari, donna precipita dal terzo piano: morta 66enne e aperta un’indagine

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