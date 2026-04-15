Cagliari badante precipita dal terzo piano e muore Indagato l’anziano che viveva con lei

Una donna di 66 anni di origini romene è morta dopo essere caduta dal terzo piano di una palazzina a Selargius, in provincia di Cagliari. L’incidente si è verificato nel luogo in cui lavorava come badante. Un uomo anziano che viveva con lei è stato iscritto nel registro degli indagati. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause della caduta.

Florea Florina, 66enne di origini romene, è morta precipitando dal terzo piano della palazzina dove lavorava, a Selargius (Cagliari). Per la sua morte è indagato per femminicidio M.P., 87 anni. La donna lavorava per lui come badante. La finestra da cui sarebbe precipitata è piuttosto bassa e in casa sono state trovate delle tracce di sangue. Non si esclude nessuna pista. A chiamare i carabinieri ieri sera sarebbe stato proprio Pinna. L’uomo, che ha già nominato un suo legale, è iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto, per consentire agli investigatori dell’Arma e alla procura di effettuare tutti gli accertamenti. La casa in via Logudoro è sotto sequestro.🔗 Leggi su Open.online

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