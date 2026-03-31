Paura ad Albareto ciclista cade sull' asfalto mentre sale al passo Cento Croci | ferito in ospedale

Un ciclista è caduto lungo la strada Colle Cento Croci, nella zona del passo Cento Croci nel comune di Albareto. L'incidente si è verificato mentre il ciclista stava salendo verso il passo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la persona ferita in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute del coinvolto.

Un ciclista è caduto mentre stava percorrendo la strada Colle Cento Croci, nella zona del passo Cento Croci, nel territorio comunale di Albareto. L'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, si è verificato poco prima delle ore 13 di martedì 31 marzo. Secondo le prime informazioni il conducente ha perso il controllo del mezzo a due ruote, per cause in corso di accertamento, ed è caduto sull'asfalto, procurandosi alcune ferite. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, la Pubblica Assistenza di Borgotaro e Albareto. Fortunatamente il ciclista non ha riportato ferite serie: è stato subito trasportato in condizioni di media gravità all'Ospedale di Borgotaro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Paura ad Albareto, ciclista cade sull'asfalto mentre sale al passo Cento Croci: ferito in ospedale Articoli correlati Leggi anche: Scontro auto-bici: ciclista sbalzato sull'asfalto, portato in ospedale Rovinosa caduta in bici, giovane ciclista 'vola' sull'asfalto: portata in ospedaleRovinosa caduta in bicicletta a Monterotondo, frazione di Passirano immersa tra i vigneti della Franciacorta.