Nella serata di mercoledì 15 aprile, nel quartiere San Paolo di Bari, un bambino di sette anni è caduto dal balcone del settimo piano di una palazzina. L'incidente si è verificato intorno alle ore 20:30 e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Il bambino è stato trasportato d'urgenza in ospedale con condizioni considerate disperate. Le autorità stanno raccogliendo le informazioni per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Dramma nella serata di oggi, mercoledì 15 aprile, nel quartiere San Paolo di Bari, dove un bambino di sette anni è precipitato dal balcone del settimo piano di una palazzina. Non è chiara la dinamica dell'incidente. Il bimbo, affetto da autismo, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso in ospedale. Il piccolo è arrivato in arresto cardiaco al Policlinico ed è stato subito trasferito in shock room: i medici hanno tentato di rianimarlo. Il bambino è intubato e le sue condizioni sono disperate.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Cade dal settimo piano di una palazzina: un bambino di 7 anni in condizioni disperate

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