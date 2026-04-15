Cade dal sesto piano di una palazzina | un bambino di 6 anni in condizioni disperate

Nella serata di oggi, nel quartiere San Paolo di Bari, un bambino di sei anni è caduto dal sesto piano di una palazzina. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale. Le sue condizioni sono descritte come disperate. La polizia sta indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dramma nella serata di oggi nel quartiere San Paolo di Bari, dove un bambino di sei anni è precipitato dal sesto piano di una palazzina. Il piccolo è arrivato in arresto cardiaco al.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Cade dal sesto piano di una palazzina: un bambino di 6 anni in condizioni disperate Notizie correlate Bambino di cinque mesi sbatte la testa a Chieri: “condizioni disperate”, aperta un’inchiestaLa procura di Torino ha aperto un’inchiesta sul bambino di Chieri, cinque mesi d’età, che, dalla tarda mattinata di sabato 21 febbraio 2026, è... Bambino di 2 anni cade dall'ultimo piano dalla finestra di casa a Civita CastellanaUn bambino di circa due anni è caduto dalla finestra della propria abitazione: all'ultimo piano, il terzo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma: tragedia a San Giovanni, 24enne cade dal sesto piano e muore; Tragedia a Roma – Giovane di 24 anni cade dal sesto piano e muore; Roma, precipita dal sesto piano di un palazzo all'Appio Latino: morto ragazzo di 24 anni. Ipotesi suicidio; Tragedia a San Giovanni, giovane di 24 anni muore dopo una caduta dal sesto piano. Cade dal sesto piano di una palazzina: un bambino di 6 anni in condizioni disperateDramma nella serata di oggi nel quartiere San Paolo di Bari, dove un bambino di sei anni è precipitato dal sesto piano di una palazzina. Il piccolo è arrivato in arresto cardiaco ... ilmattino.it Roma: tragedia a San Giovanni, 24enne cade dal sesto piano e muoreLa caduta è avvenuta dall'interno di un appartamento adibito anche a studio medico, di proprietà del padre della vittima, un medico di famiglia di 62 anni. In quel momento l'uomo si trovava all'intern ... radiocolonna.it Mercoledì di maltempo a Roma: strade allagate in diversi quartieri. Cade un albero facebook Il 26 aprile cade il 40o anniversario di Chernobyl, mentre l’ucraina è nel pieno del suo quinto anno di guerra. Il futuro dell’Europa passa dal sostegno alla resistenza Ucraina e dall’autonomia energetica garantita dal nucleare. Ne parliamo a Roma, con tantissi x.com